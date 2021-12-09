Истребители ВКС России сопроводили над Черным морем военные самолеты стран НАТО

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Истребители Су-27 ВКС России выполнили сопровождение военных самолетов ВВС Франции и США во время их пролета над Черным морем. Об этом в пятницу сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

"9 декабря 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели", - говорится в сообщении.

По информации НЦУО, экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль" ВКС Франции, самолет-разведчик CL-600 "Артемис" сухопутных войск США, стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, а также самолет-заправщик КС-135 ВКС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря.