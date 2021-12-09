ВКС РФ учли в боевой подготовке опыт применения БЛА в ходе конфликта в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ на проведенных в 2021 году учениях учли опыт применения разведывательных и ударных беспилотников в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.

"Боевая подготовка в воинских частях ПВО организована на плановых занятиях, совершенствуется в ходе проведения учений с соединениями и частями противовоздушной обороны, в том числе с выездом на полигоны. Учтен опыт конфликта в Нагорном Карабахе, где впервые массово применялись разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты", - сказал он в интервью еженедельной газете "Независимое военное обозрение".

По его словам, в 2021 году боевой опыт, полученный ВКС РФ в Сирии, внедрялся в ходе тактических учений на полигонах Ашулук и Телемба.

Демин также отметил, что в рамках совершенствования боевой подготовки в первом полугодии на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС были проведены заключительные этапы Всеармейских соревнований по полевой выучке среди боевых расчетов зенитных ракетных войск "Ключи от неба - 2021" и радиотехнических войск "Воздушные рубежи - 2021", в которых приняли участие более 35 расчетов и команд, 250 военнослужащих и 40 единиц вооружения и военной техники войск ПВО.

"Кроме того, особое внимание было уделено подготовке войск к противодействию беспилотным летательным аппаратам с учетом опыта вооруженных конфликтов в САР и Республике Армения", - подчеркнул Демин.