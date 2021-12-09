Три дивизионных комплекта "Панцирь-С" поступят в российскую армию до конца года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Три дивизионных комплекта зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С" поступят в Воздушно-космические силы (ВКС) РФ до конца 2021 года. Об этом заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.

"В этом году в войска противовоздушной и противоракетной обороны из предприятий промышленности поставлены два полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 и первая зенитная ракетная система с повышенными боевыми возможностями С-350, а также более 600 зенитных управляемых ракет различного типа. До конца года планируется поставка еще трех дивизионных комплектов ЗРПК "Панцирь-С", - рассказал он в интервью еженедельной газете "Независимое военное обозрение".

Демин отметил, что в радиотехнические войска в 2021 году поступило более 20 образцов вооружения, способных обнаруживать весь спектр воздушных объектов, в том числе гиперзвуковых и выполненных по технологии "стелс".

"Радиолокационные комплексы и станции боевого и дежурного режима способны одновременно обнаруживать более 200 воздушных объектов различных классов (самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и ракет) на малых, средних и больших высотах на дальностях до 1 200 км и высотах более 100 км. Среди них - новейшие, не имеющие зарубежных аналогов радиолокационные комплексы боевого режима ряда "Небо", радиолокационные станции средних и больших высот "Гамма-ДМ", маловысотные радары ряда "Подлет-М", "Каста-ВМ". Кроме того, постоянно ведется работа по разработке перспективных РЛС", - пояснил заместитель главнокомандующего ВКС РФ.

По словам Демина, от своевременного обнаружения и устойчивого сопровождения средств воздушно-космического нападения противника, радиолокационной информации и многих других факторов напрямую зависит выполнение поставленных задач частями и подразделениями противовоздушной обороны.

Выпускаемый холдингом "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. "Панцирь", установленный на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.