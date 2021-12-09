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Путин: с российской армией все в порядке, она прошла большой путь развития с 90-х годов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российская армия в порядке, она прошла большой путь развития по сравнению с тем, в каком состоянии была в 1990-е годы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Что касается нашей армии - не беспокойтесь за нашу армию, с ней все в порядке, она развивается", - сказал Путин, комментируя слова кинорежиссера Александра Сокурова о наличии проблем в армии, в том числе о ее излишней политизированности.

"В такой сложной организации, которая насчитывает миллион человек почти, не может не быть проблем, но если посмотреть на нашу армию середины девяностых и сегодняшнюю армию <...>. Достаточно почитать только характеристики нашей армии со стороны тех, кто объявляет нас противниками, чтобы понять, какую дорогу развития прошла наша армия, где она находится сейчас и на что нам рассчитывать в ближайшее время", - продолжил президент.

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