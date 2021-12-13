"Панцирь-С1М" и элеткромагнитные ружья. Как армия России будет бороться с беспилотниками

В государственной корпорации "Ростех" сообщили о новых возможностях зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-C1М". Теперь он может бороться со всеми типами беспилотных летательных аппаратов (БЛА), включая ударные. Рассказываем, как обновленный "Панцирь" и другие российские разработки в области борьбы с БЛА будут противостоять небольшим, но очень опасным летающим объектам

Беспилотники расправляют крылья Современную армию любой державы трудно представить без беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Тактика их применения постоянно совершенствуются. Уже сегодня существует концепция использования целого роя беспилотников, когда одну крупную цель могут атаковать сотни небольших и дешевых БЛА. Опыт современных военных конфликтов в Сирии и Нагорном Карабахе показал, что атакующие БЛА — одно из наиболее эффективных ударных средств. При этом малые и сверхмалые БЛА активно используются не только военными, но и террористами.

При всей своей внешней невинности беспилотник — грозное оружие. В задачи БЛА входит не только атака объектов различными боеприпасами, но и обеспечение целеуказания. Он участвует в создании разведывательного огневого контура, подсвечивая объекты, по которым, в свою очередь, наносит удары артиллерия или системы залпового огня. Именно такой сценарий мы наблюдали в Нагорном Карабахе Алексей Леонков военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества"

Одновременно с развитием технологий БЛА военные конструкторы начали работу над системами противодействия беспилотникам. Авторами одной из самых свежих "антидроновых" разработок стали инженеры конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"). Там несколько лет назад создали зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1", который сегодня защищает российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, борется с американскими беспилотниками в Ливии, обеспечивает безопасность международных форумов и спортивных состязаний.

Описание ЗРПК "Панцирь-С" на авиабазе Хмеймим © Марина Лысцева/ТАСС

После глубокой модернизации "Панцирь-С1" стал еще более продвинутым охотником за воздушными целями. Антидронный "Панцирь" По словам главного конструктора "Панциря" Валерия Слугина, в ЗРПК изначально закладывались функции борьбы с беспилотниками. Однако на момент создания комплекса в середине 90-х годов они были достаточно крупными. Со временем габариты и высота полета БЛА уменьшились, что стало серьезной проблемой для большинства РЛС. Основные трудности возникали при обнаружении, сопровождении и наведении на такую цель ракет. Для перехвата компактных беспилотников была в первую очередь модернизирована РЛС самого "Панциря". Новый радар комплекса способен видеть на расстоянии до 75 км, обнаруживать и вести одновременно до 40 целей. "Мы адаптировали локационные средства под обнаружение и точное сопровождение малозаметных целей. На нашей новой ракете нет головки самонаведения, только поражающая часть. Если мы уже видим цель радиолокационной станцией боевой машины, мы гарантированно подорвем боевую часть на пути следования беспилотника, и поле осколков его надежно накроет", — рассказывал ранее в интервью ТАСС Валерий Слугин.

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Сегодня российская оборонка изготавливает два типа средств борьбы с БЛА — soft-kill (радиоэлектронное подавление) и hard-kill (физическое уничтожение). По данным производителя, новый "Панцирь-С1М" способен работать в обоих режимах. С помощью новейших средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Панцирь-С1М" может подавлять работу навигационного оборудования дронов на расстоянии до 15–18 км. По словам генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" Сергея Михайлова, модернизированный ЗРПК способен стать основой тактической противовоздушной обороны. "На базе "Панцирь-С1М" может быть выстроена эффективная модульная сеть противовоздушной обороны, способная прикрывать любые воинские части от малоразмерных и ударных БЛА, высокоточного оружия и, конечно же, военной авиации — самолетов и вертолетов. Комплекс полностью соответствует современным принципам A2/AD (теория построения ПВО, позволяющего преградить противнику доступ в критически важные районы)", — отметил Сергей Михайлов. Эшелонированная защита Для наиболее эффективной защиты от беспилотников в России разрабатывается эшелонированная система радиоэлектронного противодействия малоразмерным БЛА. Система обеспечивает надежную защиту территорий и объектов как от отдельных беспилотников, так и от их групп, включая "рои" дронов. По данным Ростеха, плотное прикрытие территорий от атак БЛА способен обеспечить "Репеллент", созданный компанией "Оборонительные системы". Российский комплекс РЭБ по радиосигналам может распознать не только сам БЛА, но и установить координаты наземного пункта управления. В начале "Репеллент" распознает тип дрона, направление его движения, а затем подавляет каналы связи с оператором, даже если тот находится на расстоянии в 30 км. "Репеллент" работает в любое время года, в любых климатических поясах и в самых неблагоприятных погодных условиях, включая пыль, дождь и сильный ветер. В состав комплекса входят средства оптико-электронного распознавания БЛА — видеокамера видимого спектра и тепловизор. С их помощью "Репеллент" может указывать цели для других систем РЭБ и противовоздушной обороны.

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Для прикрытия аэродромов, объектов атомного или энергетического комплекса концерн "Автоматика" создал мобильный многофункциональный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам "Сапсан-Бекас". По данным производителя, комплекс рассчитан на обнаружение всех типов беспилотников, включая модификации с ограниченным выходом в радиоэфир. Все средства обнаружения цели и воздействия на нее собраны в единый автоматизированный пульт управления. "Сапсан-Бекас" способен обнаруживать БЛА средствами радиотехнической разведки на дальности не менее 20 км, средствами активной радиолокации на дальности 10 км. Под невидимым "Куполом" Укрыть от вражеских БЛА огромную территорию размером с город-миллионник уже сегодня могут отечественные комплексы "Купол", "Рубеж-Автоматика" и "Солярис-Н", обладающий на сегодняшний день самым большим радиусом действия. Новейшая разработка обеспечивает защиту от дронов на площади до 80 кв. км. По данным Ростеха, главная особенность "Соляриса-Н" — применение принципов искусственного интеллекта. Комплекс будет способен самообучаться, чтобы максимально точно определять БЛА среди остальных объектов. После идентификации дрона аппаратура комплекса начинает атаковать его радиопомехами, блокировать передачу данных и навигацию. "Солярис-Н" может работать в автоматическом режиме, исключая человеческий фактор. Мобильный "Серп" Одни из наиболее важных качеств современных средств борьбы с беспилотниками — мобильность и скрытность. На форуме "Армия-2021" Ростех впервые показал мобильную систему противодействия беспилотникам "Защита", которая помещается в нескольких переносных кейсах и приводится в рабочий режим за 30 минут. Новый комплекс может "увидеть" летательные аппараты и определить их тип в диапазоне 360 градусов и на расстоянии до 12 км. Обнаружение пульта управления "дрона" и разрыва канала связи с ним осуществляется с помощью подсистемы "Серп". Она обеспечивает сплошное перекрытие частоты в диапазоне от 400 до 6 200 МГц, который обычно используется для управления беспилотниками. Одновременно с подавлением каналов управления БПЛА в "Защите" действует система подавления навигационных сигналов глобальных спутниковых систем. Еще одним преимуществом "Защиты" является пассивный локатор, который, в отличие от активного, не облучает цель, а использует сигналы сторонних передатчиков, например цифрового телевещания, отраженные от цели. Такая работа РЛС позволяет оставаться "Защите" незаметной для чужих перехватывающих устройств, что существенно снижает вероятность ответной радио атаки.

Комплекс обнаруживает и устраняет дроны-нарушители по секторальному принципу, что, в отличие от купольных систем, позволяет использовать ее для прицельного подавления конкретных дронов-нарушителей. Это одно из ключевых преимуществ "Защиты", которое позволит применять ее на объектах, где используются беспилотники, например для мониторинга территорий Вячеслав Михеев генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" Ростеха)

Вместо патронов — излучение Оперативно вывести из строя беспилотник можно и с помощью специального электомагнитного ружья. Сегодня портативное оружие против БЛА активно продвигает ZALA AERO GROUP — подразделение холдинга "Калашников" и лидер отечественного рынка беспилотных средств.

Описание Военнослужащий с электромагнитным ружьем REX 1 © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС