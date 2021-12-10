Истребитель ВКС России сопроводил над Черным морем самолет-разведчик США

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Истребитель Су-30 ВКС России сопроводил над Черным морем самолет-разведчик ВМС США. Об этом в пятницу сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

"10 декабря 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. "Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря <...> Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркнули в Минобороны России.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - уточнили в МО РФ.

Также в Минобороны отметили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.

Днем ранее российские истребители Су-27 также выполнили сопровождение военных самолетов ВВС Франции и США во время их пролета над Черным морем.

В новость внесли правку (18:16 мск) - изменение в заголовке, верно - истребитель ВКС России.