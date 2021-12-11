Источник: дата возвращения подлодки "щучьей" серии "Самара" в ВМФ РФ еще не определена

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Окончательные сроки возвращения атомной подводной лодки (АПЛ) "Самара" проекта 971 (шифр "Щука-Б") Тихоокеанского флота в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ после ремонта и модернизации пока не определены. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"После доставки в Центр судоремонта "Звездочка" и начавшегося там ремонта с модернизацией с АПЛ "Самара" было снято много оборудования. Сейчас ожидается заключение дополнительного соглашения о его замене. Лишь затем можно будет говорить о сроках завершения работ", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В апреле 2020 года ТАСС сообщал, что много лет ожидавшие ремонта АПЛ проекта 971 "Самара" и "Братск" дождутся его в том же году. Центр судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) приступил к среднему ремонту и модернизации этих субмарин во второй половине 2020 года.

Первоначально "Самару" и лодку этого же проекта "Братск" и планировалось отремонтировать в Северо-Восточном ремонтном центре, расположенном на Камчатке в Вилючинске, но после визита на предприятие министра обороны РФ Сергея Шойгу в марте 2013 года модернизацию подлодок было решено передать другому исполнителю. Поводом для такого решения стало затягивание сроков ремонтных работ, которые предполагалось начать с 2008 года. В сентябре 2014 года АПЛ "Самара" и "Братск" были доставлены лихтеровозом по Северному морскому пути на "Звездочку".

АПЛ проекта 971 "Щука-Б" разработаны в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит". "Братск" вошла в боевой состав ВМФ в 1989 году, "Самара" - в 1995 году. Подлодки после ремонта и модернизации становятся носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ". Также сообщалось, что помимо новых ракет, они получат современное радиоэлектронное оборудование и мощные гидроакустические станции.