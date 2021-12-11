Корабль "Циклон" выполнил переход в Севастополь для продолжения госиспытаний

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Экипаж нового малого ракетного корабля "Циклон" осуществил переход из Новороссийска в Севастополь для продолжения государственных испытаний, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

"Экипаж нового малого ракетного корабля (МРК) "Циклон" проекта "Каракурт", построенный для Черноморского флота (ЧФ) на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, осуществил переход из Новороссийска в Севастополь для продолжения государственных испытаний. Экипаж корабля, сформированный на ЧФ из военнослужащих по контракту, после завершения обучения в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, совместно с представителями судостроительного завода провел несколько этапов государственных испытаний, в ходе которых была проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость и инерционные характеристики на разных ходовых режимах", - говорится в сообщении.

В Севастополе экипаж продолжит проведение государственных испытаний, после завершения которых "Циклон" будет включен в состав соединения ракетных кораблей ЧФ, сообщается в пресс-релизе.

Малый ракетный корабль проекта "Каракурт" имеет на вооружении универсальный ракетный комплекс с ракетами "Калибр", артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс "Панцирь-М", крупнокалиберные пулеметные установки. Дальность плавания корабля - 2 500 миль, автономность 15 суток.