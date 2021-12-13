Разведку у границ России за неделю вели 42 самолета и беспилотника

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили 42 летательных аппарата иностранных государств, которые вели воздушную разведку вдоль границ РФ. Такие данные Минобороны России приводит в понедельник в газете "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 34 самолета-разведчика и восемь разведывательных беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных станций.

Для недопущения нарушения границ РФ российские истребители из состава дежурных сил по ПВО три раза поднимались на сопровождение иностранных самолетов.

По информации издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Также в газете отмечается, что в рамках гособоронзаказа в войска были поставлены истребители-перехватчики МиГ-31 и бронетранспортеры БТР-82АМ.