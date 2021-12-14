Выкатка первого летного образца беспилотника "Охотник" состоялась в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 "Охотник" состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени В. П. Чкалова. Идет подготовка к испытаниям и первому полету беспилотника, сообщил журналистам замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам, и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету", - сказал он.

Замминистра обороны РФ в ходе рабочей поездки в Новосибирск проверил ход выполнения гособоронзаказа на НАЗ и провел совещание с руководством завода, где обсудил исполнение госконтрактов. Криворучко проконтролировал выкатку первого летного образца "Охотника", а также проинспектировал процесс сборочного производства второго летного экземпляра.

Разработка и испытания комплектующих

Криворучко сообщил, что производство беспилотника требует полного цикла разработки и испытаний всех комплектующих. Его невозможно собрать из доступных на рынке деталей, как многие зарубежные беспилотники.

"Производить БПЛА данного класса способны только страны с развитой авиационной промышленностью, обеспечивающей проведение полного цикла разработки - от проектирования до изготовления и проведения всех видов испытаний, а также разработку и производство всего необходимого наземного и бортового оборудования", - сказал Криворучко в ходе рабочей поездки в Новосибирск.

"Беспилотные летательные аппараты такого класса невозможно собрать из комплектующих изделий, доступных на рынке, как, скажем, ряд зарубежных аналогов", - отметил он.

По словам замминистра, "Охотник" представляет собой высокоинтеллектуальную систему, способную решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации. "В БПЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонно-промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные иностранные аналоги", - добавил Криворучко.

Разработанный в ОКБ "Сухого" беспилотник С-70 выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 000 км/ч. Серийные поставки планируется начать с 2024 года. "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года.

Второй летный экземпляр находится на стадии сборочного производства.