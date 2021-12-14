Чемезов: для новейшего беспилотника "Охотник" создается специальный пункт управления

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Новый наземный пункт управления создается для беспилотника С-70 "Охотник". Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Кроме того, для беспилотника создается новый наземный пункт управления, разработанный с учетом требований военных", - цитирует Чемезова пресс-служба госкорпорации.

По его словам, это решение, как и создание плоского сопла, значительно повысит возможности беспилотника. "Технологии, отработанные на опытных образцах, будут использованы при создании других перспективных авиационных комплексов - как пилотируемых, так и беспилотных", - подчеркнул Чемезов.

Ранее на предприятии АО "Кронштадт" сообщали, что ведут разработку унифицированного наземного пункта управления беспилотными летательными аппаратами среднего и тяжелого типа.

Как отмечали в компании "Кронштадт", новый наземный пункт управления сможет применяться для контроля БЛА в любой точке планеты.

Разработанный в конструкторском бюро Сухого беспилотник С-70 "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 тыс. км/ч. Серийные поставки планируется начать с 2024 года. "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года, полет продолжался более 20 минут под управлением оператора. 27 сентября 2019 года БЛА выполнил полет совместно с истребителем Су-57.