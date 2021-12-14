"Уралтрансмаш" завершил модернизацию самоходных гаубиц "Малка" для Минобороны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. "Уралтрансмаш" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в Ростех) завершил модернизацию для российской армии 203-миллиметровых самоходных гаубиц "Малка", которые являются одними из самых мощных орудий своего класса в мире. Военная техника поставлена в Минобороны РФ, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

"АО "Уралтрансмаш" в рамках выполнения гособоронзаказа завершило поставку 203-миллиметровых самоходных пушек 2С7М "Малка" для Минобороны РФ после капитального ремонта с глубокой модернизацией", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора предприятия Дмитрия Семизорова, проведенные работы по модернизации позволили улучшить характеристики военной техники в части управления шасси, сократить время подготовки к открытию огня за счет обеспечения современными средствами связи, повысить точность привязки самоходной пушки за счет цифровой аппаратуры управления наведением и огнем, а также провести полное импортозамещение комплектующих.

"Малка" является модернизированным вариантом самоходной пушки 2С7 "Пион", разработанной в 1980-х годах и до сих пор считающейся одной из самых мощных пушек в мире. Основное предназначение самоходной артиллерийской установки - поражение важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.