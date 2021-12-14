Минобороны показало кадры выкатки новейшего беспилотника "Охотник" с плоским соплом

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Минобороны России продемонстрировало во вторник кадры выкатки новейшей версии отечественного беспилотника С-70 "Охотник" с уникальным, снижающим заметность самолета, плоским соплом двигателя.

На кадрах видно, что с новым соплом фюзеляж беспилотника стал более плоским, что должно существенно повысить его незаметность для радиолокаторов потенциального противника.

Также, судя по распространенным в эфире телеканалов кадрам, форма самого сопла имеет характерные скошенные вырезы по бокам, что должно в свою очередь обеспечить "размытие" теплового следа двигателя и усложнить прицеливание по нему ракет с тепловыми головками самонаведения.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что главной особенностью нового "Охотника" является именно плоское сопло двигателя. Он подчеркнул, что благодаря этому снижена радиолокационная заметность машины.

Как отмечали ранее на предприятии - разработчике двигателя и сопла ОКБ "Мотор" (входит в ПАО "ОДК УМПО"), такое плоское сопло, созданное на 3D-принтере, также снизит заметность беспилотника и для ракет противника с тепловым наведением.

Разработанный в КБ Сухого беспилотник С-70 "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 000 км/ч. Серийные поставки планируется начать с 2024 года. "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года, полет продолжался более 20 минут под управлением оператора. 27 сентября 2019 года беспилотник выполнил полет совместно с истребителем Су-57.