Нарышкин: сотрудничество с разведывательными службами Китая и Индии имеет особую ценность

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Наиболее тесные отношения у Службы внешней разведки (СВР) РФ сложились с разведывательными структурами стран СНГ и ШОС. Особую ценность представляет сотрудничество с Китаем и Индией, сообщил глава службы Сергей Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном в среду.

"Как вы понимаете, наиболее тесные отношения у СВР сложились с разведструктурами стран СНГ и ШОС. Именно в этом кругу мы вырабатываем общие оценки террористических угроз и подходы к разрешению региональных конфликтов, подобных афганскому. Особую ценность представляет сотрудничество с разведывательными службами Китая и Индии, в том числе в формате трехсторонних встреч их руководителей", - рассказал он газете.

Глава СВР добавил, что исключительно плодотворно развивается партнерство с коллегами из арабских государств, оказывающими неоценимую помощь в сфере антитеррора.