Нарышкин заявил, что у России нет одного главного противника

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российская внешняя разведка отказалась от советского наследия и больше не борется с одним главным врагом, реализуя стратегические интересы РФ, такие как борьба с терроризмом, укрепление региональной стабильности и защита суверенитета страны от вмешательства извне. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты".

"Понятие "главный противник" сформировалось в эпоху двуполярной системы мира. От этого несколько упрощенного, но полезного в свое время определения российская разведка отказалась после распада СССР, возникновения новых угроз и вызовов безопасности и мирному развитию России. К таким угрозам относятся не только международный терроризм, но и региональные конфликты и, конечно, непрекращающиеся попытки коллективного Запада подорвать внутреннюю стабильность России и дружественных нам стран", - отметил он.

"В более широком смысле разведка в своей деятельности нацелена на реализацию стратегических интересов российского государства и руководствуется установками президента России", - добавил он. По словам Нарышкина, в зависимости от степени опасности угроз российская разведка формулирует приоритеты своей работы, определяя в том числе, кто сегодня является противником и каким образом осуществлять нейтрализацию его враждебных устремлений.

"В нынешнее сложное и противоречивое время существует много фронтов борьбы с "мировым злом" - терроризмом, наркоторговлей, киберпреступностью, нелегальной миграцией и другими. В этой борьбе мы взаимодействуем с нашими иностранными партнерами. Естественно, уровень сотрудничества сильно различается в зависимости от целесообразности, географии и общего контекста отношений России с тем или иным государством", - заключил он.

"Сегодня профессионалы, работающие в Службе внешней разведки России, с особым тщанием и применением самых современных методов добывают и анализируют информацию, позволяющую предсказать, а иногда и упредить возникновение и развитие кризисных ситуаций. И, как показывает время, на наши выводы можно положиться", - отметил Нарышкин. По его словам, важнейшая задача разведки - загодя разглядеть признаки надвигающейся угрозы и верно их интерпретировать. "А одно из высших достижений - спрогнозировать на основе развития объективных международных тенденций планы геополитических соперников еще до того, как они примут ясные и строгие очертания для них самих", - указал он.

Глава СВР отметил, что российское руководство по достоинству оценивает результаты работы ведомства. "Однако в своей каждодневной деятельности мы исходим из того, что доверие - это не спортивная награда, которую можно заполучить раз и навсегда. Доверие крайне требовательно, поскольку его необходимо все время подтверждать делом. Оно заставляет постоянно действовать на пределе возможностей. В нашей работе это означает направлять только абсолютно точную, своевременную и полную информацию, за каждое слово в которой служба готова ручаться головой", - подчеркнул Нарышкин.