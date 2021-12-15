Эксперт: бронетехнику от ПТРК "Корнет" не спасет даже интеллектуальная система защиты

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет" с помощью парного пуска ракет способен преодолеть любую современную интеллектуальную активную защиту бронетехники. Такое мнение выразил ТАСС главный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин.

"Как отмечалось, самоходные ПТРК семейства "Корнет" могут стрелять в режиме тандема, то есть для пробивания средств активной защиты бронетехники противника возможен запуск сразу двух ракет в одном поле управления. Обе выпущенные ракеты идут в одном луче лазера с небольшим интервалом, что позволяет обмануть интеллектуальные системы защиты бронетехники, такие как, например, израильская Iron First разработки компании IMI", - отметил он.

По его словам, принцип работы этой системы в том, что, обнаружив локатором подлетающую ракету, она выстреливает в ее направлении пучок поражающих элементов и этим уничтожает атакующий предмет. Однако, как считает военный эксперт, в случае применения "Корнетов" такая защита не сможет сработать, так как если первая ракета и будет уничтожена, то вторая точно попадет в цель.

Также Литовкин напомнил, что для защиты бронетехники применяют различные аэрозоли и дымы, "но и это не сильно снижает эффективность "умной" ракеты "Корнета". "Если даже перед целью на подлете к ней внезапно возникла дымовая завеса, ракета не теряет управления и продолжает двигаться по предыдущей траектории полета. Учитывая большую скорость ракеты, цель, скорее всего, не успеет сменить свою позицию и будет поражена, несмотря на дымы", - отметил эксперт.

Тандемный боеприпас

Ракеты "Корнет" не только способны атаковать цель сразу парой, но также обладают и тандемной боевой частью, поражающей динамическую защиту и пробивающей различные навесные экраны.

"Важно, что боевая часть изделия - тандемная кумулятивная. Это означает, что при атаке работают два заряда. Первый - лидирующий - "снимает" динамическую защиту атакуемой машины, а следом за ней идет второй - непосредственно уничтожающий объект", - подчеркнул Литовкин.

По словам эксперта, часто от подобных боеприпасов пытаются защититься так называемыми экранными решетками. "Хотя специалисты отмечают, что решетки спасают от обычных кумулятивных боеприпасов, а вот от тандемного кумулятивного, как у "Корнета", они уже менее действенны", - отметил Литовкин.

ПТРК "Корнет"

Комплекс "Корнет" предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической и активной защиты. Ракета наводится по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы комплекса "Корнет-ЭМ" увеличена до 8 км, тогда как у предыдущих версий она составляет 5,5 км.

В начале декабря заместитель генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") Сергей Михайлов сообщил ТАСС, что ПТРК "Корнет-ЭМ" может быть адаптирован к любому типу шасси. В базовой модификации "Корнет-ЭМ" размещается на двух телескопических мачтах по четыре ракеты на каждой.

Комплекс пользуется популярностью на внешнем рынке. 23 августа в ходе международного форума "Армия-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил ТАСС, что Россия получила несколько заявок на возможную поставку иностранным заказчикам самоходных комплексов "Корнет-ЭМ" на базе бронемашины "Тигр".

25 ноября президент Сербии Александар Вучич по результатам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи заявил, что первые поставки пусковых установок "Корнет" в Белград состоятся до конца 2021 года.