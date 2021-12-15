Два Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Охотского и Японского морей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Охотского и Японского морей, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что продолжительность полета составила около девяти часов.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в ведомстве.