Ростех досрочно поставил в войска партию боеприпасов для защиты от высокоточного оружия

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" досрочно поставила Минобороны России партию новейших аэрозольных средств защиты от высокоточного оружия. Об этом в среду сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) госкорпорации "Ростех" досрочно выполнил контракт по поставкам боеприпасов для защиты от высокоточного оружия в интересах Минобороны РФ. Изделия способны защитить технику от ракет с оптическим и тепловым наведением", - говорится в сообщении.

По информации госкорпорации, аэрозолеобразующие боеприпасы, разработанные в ЦНИИточмаш, предназначены для защиты РСЗО "Ураган-1М", подвижных разведывательных пунктов ПРП-4А и ПРП-5А, огнеметной системы ТОС-2 и других образцов вооружения и военной техники.

"После отстреливания снаряды "прячут" технику за завесой из комбинированных помех. Благодаря этому высокоточная ракета противника теряет контакт с целью, сбивается с атакующего курса или продолжает полет вслепую", - сообщил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

АО "ЦНИИточмаш" (входит в Ростех) является центром исследований и разработок стрелкового оружия, боеприпасов, тренажеров, боевой экипировки военнослужащих, другого вооружения, а также средств защиты военной техники от высокоточного оружия.