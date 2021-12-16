Первую советскую АПЛ К-3 распилят на части для доставки к месту вечной стоянки

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Первая советская атомная подводная лодка (АПЛ) К-3 "Ленинский комсомол" будет доставлена к месту вечной стоянки в Музей военно-морской славы в Кронштадте по земле, но для этого ее корпус будет распилен на две части. Об этом ТАСС сообщили два источника в кораблестроительной отрасли.

"АПЛ "Ленинский комсомол" после работ по музеефикации будет доставлена по земле в создаваемый в Кронштадте Музей военно-морской славы. Для этого предполагается распилить 108-метровый корпус субмарины на две части", - сказал один из собеседников агентства.

Осенью 2021 года АПЛ совершила межфлотский переход с Северного флота на Балтику по внутренним водным путям в плавдоке "Свияга". В настоящее время К-3 находится на Кронштадтском морском заводе. Проект по музеефикации субмарины выполнило Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" (в составе Объединенной судостроительной корпорации), где разрабатывался проект 627. Предполагается, что до перевозки к месту стоянки подлодку на некоторое время вернут на "Северную верфь".

Ранее руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу сообщила, что создание Музея военно-морской славы должно завершиться в первом квартале 2023 года. Его центральным экспонатом станет первая советская и третья в мире АПЛ К-3 "Ленинский комсомол" (головной корабль проекта 627 "Кит"), построенная в 1958 году на северодвинской верфи "Севмаш".