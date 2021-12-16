Источник: в России ведутся работы по усовершенствованию ракеты для комплекса "Ответ"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Дальность действия управляемой крылатой ракеты 91Р1 новейшего противолодочного комплекса "Ответ" после ее усовершенствования будет как минимум удвоена. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Работы над усовершенствованием комплекса и его ракеты 91Р1 не прекращались. Сейчас решается задача по увеличению дальнобойности. Анализ возможности увеличения дальности стрельбы изделия показал, что ее можно как минимум удвоить. Соответствующие технические решения уже имеются", - сказал он.

По его словам, дальность стрельбы обновленной ракеты может составить несколько десятков км.

ТАСС не располагает официальными комментариями на этот счет.

О ракете

15 декабря фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в акватории Японском море произвел пуск ракеты комплекса "Ответ", которая успешно поразила подводную цель.

В ноябре 2020 года источник ТАСС сообщал, что корабельный комплекс "Ответ" прошел государственные испытания, его планируется принять на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) РФ в декабре 2020 - январе 2021 года. В сентябре 2019 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко также сообщал, что комплекс "Ответ" на тот момент уже проходил госиспытания, компания - разработчик комплекса - концерн "МПО-Гидпроприбор" (в составе корпорации "Тактическое ракетное вооружение") - вела его опытно-серийное производство.

По данным открытых источников, "Ответ" состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14 (также используется для крылатых противокорабельных ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон"). В головной части ракеты "Ответа" находится малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Долетев в район цели, ракета сбрасывает в воду на парашюте торпеду, которая затем продолжает самостоятельный поиск субмарины противника, используя свою гидроакустическую станцию.