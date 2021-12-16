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"Адмирал Горшков" из Белого моря успешно поразил ракетой "Циркон" мишень на полигоне Чижа

© Минобороны России

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" успешно поразил из Белого моря гиперзвуковой ракетой "Циркон" мишень на полигоне Чижа в Архангельской области. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон". Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области", - сказали в российском военном ведомстве.

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