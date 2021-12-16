Госдума ратифицировала соглашение с Таджикистаном об объединенной системе ПВО

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госдума в четверг ратифицировала соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО.

Согласно документу, стороны создают объединенную региональную систему противовоздушной обороны, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ. Это делается в целях повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе.

Учитывая разобщенность территорий двух стран, участники соглашения выделят в составе региона отдельный район коллективной безопасности в пределах территории и воздушного пространства Таджикистана. Перечень органов военного управления, командных пунктов, объединений, соединений и воинских частей, выделяемых в состав объединенной региональной системы ПВО, утверждается совместно министрами обороны сторон при возможности вносить в него изменения.

В соглашении указано, что координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО и сил из состава других региональных систем ПВО в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности осуществляет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил РФ. Общее руководство силами РФ в составе системы ПВО возложено на командующего войсками Центрального военного округа ВС РФ, а управление совместными действиями сил объединенной системы ПВО в границах отдельного района коллективной безопасности - на командующего Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.

В документе отмечено, что существующий порядок финансирования и обеспечения вооруженных сил сторон в рамках объединенной системы ПВО меняться не будет. Соглашение заключается сроком на пять лет. В дальнейшем его действие автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды.

О создании такой системы ПВО министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в апреле на переговорах с главой военного ведомства Таджикистана. Как пояснил тогда Шойгу, стороны подготовили проект соответствующего соглашения для того, чтобы повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве.