Командующий РВСН: в России разрабатывается новый мобильный ракетный комплекс

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Новый мобильный ракетный комплекс разрабатывается для Ракетных войск стратегического назначения в России. Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В ближайшие годы в рамках Государственной программы вооружения в РВСН поступят комплекс "Сармат" и комплекс "Ярс" с улучшенными боевыми характеристиками. Проводится разработка нового ракетного комплекса подвижного грунтового базирования", - сказал он в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в пятницу.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что в рамках модернизации стратегического вооружения в России началась разработка перспективной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Кедр" шахтного и мобильного базирования. По его словам, опытно-конструкторская работа по созданию новейшей МБР "Кедр" начнется на рубеже 2023 - 2024 годов, а научно-исследовательская работа НИР по "Кедру" профинансирована в рамках действующей Государственной программы вооружений.

Боевое дежурство

Каракаев также заявил, что два ракетных полка встанут на боевое дежурство до конца года в Козельском и Барнаульском ракетных соединениях РВСН.

"Мы завершаем 2021 год постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка Козельского ракетного соединения с ракетным комплексом "Ярс" в шахтном варианте и полка в Барнаульском ракетном соединении с подвижным вариантом ракетного комплекса "Ярс", - сказал Каракаев.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М".

Перевооружение

Генерал-полковник сообщил, что РВСН начнут перевооружение с ракетных комплексов тяжелого класса "Воевода" на "Сармат" в следующем году.

"Начиная с 2022 года планируется поэтапный вывод из группировки РВСН ракетного комплекса тяжелого класса "Воевода" стационарного базирования и его замена на "Сармат", - сказал Каракаев.

По его словам, для этих целей в Ужурском ракетном соединении готовится соответствующая инфраструктура, развернуто серийное изготовление техники.

"Создаваемый отечественной кооперацией промышленности новый ракетный комплекс "Сармат" с тяжелой ракетой по многим характеристикам значительно превзойдет своего предшественника "Воеводу". Новизна и сложность новой техники не станут препятствием для успешной постановки комплекса на боевое дежурство", - подчеркнул командующий.

Он рассказал, что в автоматизированной системе охраны для перспективного ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" будут использоваться дистанционно управляемая башенно-пулеметная установка, для функционирования которой задействованы элементы нейронных сетей и систем распознавания человека и объектов.

РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" (Миасс, Челябинская область) в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода". Масса - около 200 тонн, забрасываемый вес - около 10 тонн. Комплекс способен преодолевать любые современные и перспективные системы ПРО.

Запуски МБР

Россия планирует провести более 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в 2022 году. Об этом заявил командующий РВСН.

"В предстоящем году мы планируем провести более 10 пусков МБР, основную часть из которых составят испытательные пуски. Если оценить статистику пусков за последние пять лет, то я думаю, что вы понимаете, насколько интенсивным и сложным обещает быть предстоящий год", - сказал он.

Новые системы преодоления ПРО

Новые системы преодоления противоракетной обороны (ПРО) разрабатываются для ракетного комплекса с гиперзвуковыми боевыми блоками. Об этом сообщил Каракаев.

"В целях сохранения нашего преимущества в этом вопросе [сохранения возможностей Стратегических ядерных сил России] научно-исследовательскими организациями с привлечением предприятий оборонно-промышленного комплекса ведутся разработки новых систем преодоления ПРО, в том числе и для ракетного комплекса с гиперзвуковыми боевыми блоками", - сообщил командующий.

По его словам, США в обозримой перспективе не только не откажутся от попыток нивелировать возможности Стратегических ядерных сил России, но и продолжат поиск и реализацию новых дополнительных путей решения данной задачи. "США продолжают активно наращивать средства противоракетной обороны в Европе, что может в перспективе создать угрозу для МБР, расположенных в европейской части страны", - отметил командующий.

"Для нейтрализации этих угроз в РВСН разработаны и продолжают развиваться эффективные меры противодействия. Разрабатываемые новые ракетные комплексы в обязательном порядке оснащаются средствами противодействия ПРО", - отметил военачальник.

"В настоящее время мы можем уверенно утверждать, что разработанный ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком для существующих и перспективных систем противоракетной обороны недосягаем", - подчеркнул Каракаев.

Увеличение числа беспилотников

Командующий РВСН сообщил, что беспилотники в перспективе продолжат поступать на вооружение.

"В перспективе планируется дальнейшее оснащение ракетных полков беспилотными летательными аппаратами самолетного и коптерного типа [вертолетного типа - прим. ТАСС]", - сообщил он.

По его словам, уже в настоящее время 70 комплексов из состава боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М" с помощью беспилотников выполняют задачи воздушной разведки в интересах охраны позиционных районов.

"Впервые стратегические ракетчики применили беспилотные летательные аппараты еще восемь лет назад. С тех пор любые значимые мероприятия боевой подготовки предусматривают использование БПЛА [беспилотные летательные аппараты]", - подчеркнул командующий.

Четыре ракетных полка

Генерал-полковник отметил, что четыре ракетных полка встанут на боевое дежурство в следующем году, в том числе новые полки с ракетными комплексами "Авангард" и "Сармат".

"В 2022 году планируем поставить на дежурство четыре ракетных полка. Среди них ракетный полк в Ужурском ракетном соединении с ракетным комплексом "Сармат", один новый полк в Ясненском ракетном соединении с ракетным комплексом "Авангард", а также ракетные полки в Тверской и Кировской областях с подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Первый ракетный полк, вооруженный комплексом "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, заступил на боевое дежурство в Ясненском соединении в Оренбургской области в конце 2019 года. Боевой блок "Авангард" разработан в НПО машиностроения. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. Впервые о комплексе сообщил президент России Владимир Путин в марте 2018 года.

Продление ДСНВ

Караев также сообщил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (неофициальное название СНВ-3) между РФ и США не отразится на постановке на боевое дежурство ракетных комплексов "Авангард" и "Сармат".

"Договор о СНВ-3 действовал 10 лет и предусматривал его продление на 5 лет. По взаимному согласию сторон срок действия договора был продлен до 5 февраля 2026 года, без каких-либо изменений и дополнений. Продление Договора о СНВ не препятствует дальнейшему развитию РВСН, в том числе постановке на боевое дежурство новых ракетных комплексов, например таких, как "Авангард" и "Сармат", - сказал Каракаев.

По его словам, суммарные количества стратегических наступательных вооружений, число инспекций и порядок обмена данными не изменились.

Каракаев отметил, что ежегодно до 5 февраля 2026 года американские специалисты продолжат инспектировать объекты Стратегических ядерных сил РФ. "По статистике доля проводимых инспекций на объектах РВСН составляет около 70% от их общего количества", - уточнил он.

26 января 2021 года Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в телефонном разговоре выразили удовлетворение этим фактом.