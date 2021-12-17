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МИФ РФ: у России есть спутники, способные контролировать перемещения ВС Европы и США

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что они могут стать альтернативой Договору по открытому небу

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сказал "Известиям", что у России есть спутники, которые могут отслеживать перемещения военных сил на территории Европы и США, и этот инструмент может стать альтернативой Договору по открытому небу (ДОН), из которого РФ выйдет 18 декабря.

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"Российская Федерация располагает спутниковой группировкой, способной контролировать любые перемещения вооруженных сил как на территории Европы, так и по ту сторону Атлантики", - сказал Гаврилов, отвечая на вопрос о том, какие инструменты наблюдения за территорией США и их союзников могут стать альтернативой ДОН.

Он также отметил, что дальнейшая судьба ДОН находится в ведении остающихся государств-участников, хотя территориальный охват договора при отсутствии России и США сократится в разы.

"Достаточно сказать, что из выполненных всеми государствами-участниками в рамках ДОН порядка 1 550 полетов группой государств Россия - Беларусь было осуществлено и принято 1 150, то есть 75%. Это красноречивые цифры. Разумеется, ситуация в сфере европейской безопасности также не будет в выигрыше", - пояснил Гаврилов.

МИД РФ ранее заявил, что Россия делала все для сохранения договора и вся ответственность за его развал лежит на США, которые активно выступают за прозрачность в военной области "лишь в тех случаях, когда они рассчитывают реализовать через нее какие-то свои преимущества". В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что ситуация с договором показывает бесперспективность попыток добиться односторонних преимуществ, игнорируя при этом интересы и озабоченности Москвы. В МИД РФ призвали западных партнеров осознать, что они не смогут обеспечить свою безопасность без учета интересов безопасности России и ее союзников.

В российском дипведомстве проинформировали, что Россия полностью выйдет из ДОН 18 декабря 2021 года.

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