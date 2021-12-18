Первый самолет Минобороны РФ с гуманитарной помощью сел в Кабуле

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Первый самолет из группировки военно-транспортной авиации Минобороны России с гуманитарной помощью для Афганистана совершил посадку в аэропорту Кабула, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу для осуществления вывоза создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул. Первый самолет военно-транспортной авиации Минобороны России с гуманитарной помощью совершил посадку в аэропорту Кабула Исламской Республики Афганистан. На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что по поручению президента РФ Владимира Путина самолетами военно-транспортной авиации Минобороны РФ с территории Афганистана будет организована четвертая эвакуация более 300 граждан России, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в вузах России.

Ранее сообщалось, что 1 декабря три российских самолета Ил-76 доставили в афганскую столицу 36 тонн гуманитарного груза и вывезли оттуда 214 граждан РФ, Киргизии, а также афганских студентов российских вузов.