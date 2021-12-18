Еще два самолета Минобороны РФ доставили гуманитарную помощь в Кабул

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Оставшиеся два самолета из группировки военно-транспортной авиации Минобороны России с гуманитарной помощью совершили посадку в аэропорту Кабула и готовятся вывезти эвакуируемых граждан из Афганистана, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в афганской столице приземлился первый самолет из группировки военно-транспортной авиации Минобороны России.

"Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана. На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана. Самолетами всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза, включая продукты питания и лекарственные препараты", - говорится в сообщении.

На каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами. Также на всех самолетах для обеспечения полета эвакуированных из Афганистана сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

В Минобороны отметили, что по поручению президента РФ Владимира Путина самолетами военно-транспортной авиации Минобороны РФ с территории Афганистана организована четвертая эвакуация более 300 граждан России, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в вузах России. Для осуществления вывоза создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул.

В период с 26 августа по 1 декабря самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана были эвакуированы 770 граждан России, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении), Украины и Афганистана.