Минобороны впервые показало видео уничтожения дрона беспилотником "Орион"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ впервые продемонстрировало возможности российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по уничтожению в воздухе неприятельских дронов вертолетного типа.

Студия журналиста телеканала "Россия-1" Александра Рогаткина опубликовала в Telegram-канале видеоролик, на котором ударный БПЛА "Орион" поднимается в воздух, а затем выстрелом из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" уничтожает мишень-иммитатор БПЛА вертолетного типа (ВМ-В).

Тем самым военное ведомство впервые заявило о том, что российские беспилотники обладают возможностями истребителя и способны уничтожать вражеские дроны.

Полная версия этого видео будет показана в воскресенье в программе "Вести недели".

"Орион" - российский БПЛА средневысотный большой продолжительности полета разработки компании "Кронштадт". Предусматривается установка до четырех ракет воздух-земля. Крейсерская скорость полета аппарата может достигать 200 км в час, максимальная высота полета - 7,5 километров, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона до 250 кг. Экспортный вариант БПЛА называется "Орион-Э". Вариант для российской армии называется "Иноходец".