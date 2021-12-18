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Замглавы МО РФ обсудил со спецпредставителем премьера Ливана перспективы сотрудничества

В Минобороны России отметили, что "обсуждалась ситуация в Ливане и в Ближневосточном регионе, перспективы развития военного сотрудничества, меры, способствующие возвращению сирийских беженцев к местам их постоянного проживания"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин обсудил в Москве перспективы развития российско-ливанского военного сотрудничества в ходе встречи со специальным представителем премьер-министра Ливанской Республики по связям с РФ Джорджем Шаабаном. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"На встрече обсуждалась ситуация в Ливане и в Ближневосточном регионе, перспективы развития российско-ливанского военного сотрудничества, а также меры, способствующие возвращению сирийских беженцев к местам их постоянного проживания в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила готовность сторон к дальнейшему взаимодействию.

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