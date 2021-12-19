СМИ: более 40 турецких беспилотников сбили комплексами "Панцирь" в Ливии и Сирии

ТАСС, 19 декабря. Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" сбили более 40 беспилотников турецкого производства Bayraktar и Anka в Ливии и Сирии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал " Россия-1 ".

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"А вообще арабские расчеты и в Сирии, и в Ливии, по их утверждению, сбили российскими "Панцирями" более 40 Bayraktar и тяжелых турецких беспилотников Anka", - сказано в эфире телеканала со ссылкой на подсчеты военных.

В эфире также был показан сбитый в Идлибе Bayraktar, несанкционированно появившийся в зоне действия сирийских ПВО.

"В районе Идлиба мы сейчас наблюдаем три беспилотных летательных аппарата Bayraktar. При этом мы можем их отслеживать, начиная с облета и заканчивая посадкой", - сказал начальник 1-го управления Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) Александр Новиков, отметив, что на данный момент эти беспилотники находятся на согласованной территории.

Он подчеркнул, что "Панцирь" может противостоять любому беспилотнику и Россия готова ответить на провокации в любой момент.

ЗРПК "Панцирь-С" способны поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1000 м/с, на дистанции от 200 до 20 тыс. м. Также комплекс может бороться с легкой бронированной техникой и живой силой.