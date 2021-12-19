Минобороны считает турецкий беспилотник Bayraktar легкой целью для ПВО

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Турецкие беспилотники Bayraktar являются легкими целями для таких отечественных комплексов противовоздушной обороны (ПВО), как "Панцирь". Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил заместитель начальника зенитных ракетных войск ВКС РФ Юрий Муравкин.

"Это очень легкая, очень лакомая для "Панциря" мишень", - сказал он.

По его словам, Bayraktar имеет такие скоростные и массово-габаритные характеристики, что сбить беспилотник не представляет никакой сложности даже для расчета, подготовленного на оценку "удовлетворительно".

"Во всем важны нюансы. Если в "Панцире" нет расчета, если расчет стоит на улице, если "Панцирь" не находится в боевом режиме, то это просто полигонная цель для тренировки расчетов Bayraktar, - пояснил Муравкин, отвечая на вопрос корреспондента о причинах уничтожения комплексов ПВО расчетами беспилотников в Сирии и Ливии.

Ранее ряд зарубежных СМИ ставили под сомнение эффективность российских комплексов "Панцирь" в бою против новых турецких беспилотников. Однако, как подчеркнули в МО РФ, как правило, уничтожались машины, не находящиеся в боевом режиме или без экипажа.

Выпускаемый холдингом "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") ЗРПК "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. "Панцирь", установленный на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет. Комплекс способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1000 м/с, на дистанции от 200 до 20 тыс. м.