Новейший ракетный корабль ЧФ выполнил стрельбы в Черном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Новейший малый ракетный корабль "Циклон", который планируется включить в состав Черноморского флота, в ходе государственных испытаний успешно выполнил артиллерийские стрельбы в Черном море, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ЧФ.

"Экипаж новейшего малого ракетного корабля "Циклон" в морском полигоне Черноморского флота успешно провел испытания артиллерийских комплексов с выполнением артиллерийских стрельб. Артиллерийские стрельбы проведены в рамках государственных испытаний корабля перед его включением в боевой состав Черноморского флота", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж корабля отработал задачи совместно со сдаточной командой завода-изготовителя. В море были выполнены стрельбы из артиллерийских установок в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам морской, береговой и воздушной целей. Помимо этого, в условиях применения корабельной артиллерии была выполнена настройка и согласование аппаратуры внутрикорабельных систем управления кораблем и корабельным вооружением.

"Циклон" - корабль проекта "Каракурт", имеет на вооружении универсальный ракетный комплекс с ракетами "Калибр", артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс "Панцирь-М", крупнокалиберные пулеметные установки. Дальность плавания корабля составляет 2 500 миль, автономность 15 суток.