Путин на коллегии Минобороны поставит задачи для дальнейшего развития ВС РФ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ, на котором в том числе будут определены дальнейшие приоритеты развития армии и флота. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Будут проанализированы и подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2021 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на расширенное заседание коллегии приглашены руководящий состав вооруженных сил, представители органов государственной власти и общественных организаций.

Кроме того, впервые в режиме видеоконференции в заседании коллегии будут участвовать должностные лица командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заведений Минобороны России.