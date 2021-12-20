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Путин на коллегии Минобороны поставит задачи для дальнейшего развития ВС РФ

На расширенное заседание коллегии приглашены руководящий состав вооруженных сил, представители органов государственной власти и общественных организаций

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ, на котором в том числе будут определены дальнейшие приоритеты развития армии и флота. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Будут проанализированы и подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2021 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на расширенное заседание коллегии приглашены руководящий состав вооруженных сил, представители органов государственной власти и общественных организаций.

Кроме того, впервые в режиме видеоконференции в заседании коллегии будут участвовать должностные лица командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заведений Минобороны России.

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