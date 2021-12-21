Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин проводит расширенное заседание коллегии Министерства обороны, на котором, в часности, определят дальнейшие приоритеты развития армии и флота.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, "будут проанализированы и подведены итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2021 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России".

На расширенном заседании коллегии присутствуют руководящий состав вооруженных сил, представители органов государственной власти и общественных организаций. При этом впервые в режиме видеоконференции в заседании коллегии участвуют должностные лица командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заведений Минобороны России.