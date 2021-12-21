Более тысячи самолетов планируется произвести в России до 2030 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские авиастроительные предприятия до 2030 года должны произвести более тысячи воздушных судов. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

"Знаковым событием для отрасли в уходящем году стало утверждение программы государственного гражданского заказа. До 2030 г. наши предприятия должны построить более тысячи воздушных судов", - сказал он.

Вертолеты Ка-32, Ми-26Т войдут в противопожарную эскадрилью, создаваемую по поручению Путина, сообщил Мантуров.

Серийное производство турбовинтового регионального пассажирского самолёта планируется начать в 2025 глду, отметил он.

Поставки Ил-114

Поставки самолета Ил-114 планируется начать в 2023 году, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

"По магистральным самолетам, помимо развития проекта SSJ-100, начнем со следующего года передавать авиакомпаниям лайнер МС-21, и с 2023 г. - Ил-114", - сказал он.

