Доля современного вооружения в войсках России превысила 71%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Доля современного вооружения в российских войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах - 89%, заявил президент России Владимир Путин во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах - 89%" - сказал Путин.

"Активными темпами шло развитие новейших видов вооружения, часть из них - комплексы "Авангард" и "Кинжал" - поставлены на боевое дежурство", - добавил президент.

По его словам, широкий круг задач решал и Военно-морской флот, на постоянной основе российские корабли и подводные лодки несли боевую вахту во всех значимых районах Мирового океана. Межфлотская группировка вместе с дальней авиацией успешно выполнила учебно-боевые задачи в акваториях Балтийского и Северного морей, в удаленных районах Атлантического и Тихого океанов, а группировка подводных лодок и других кораблей - в Северном Ледовитом океане в условиях сложной ледовой обстановки, перечислил Путин.

"Отмечу и дальнейший рост уровня боевой подготовки войск. Это убедительно показали итоги совместного стратегического учения "Запад-2021", в ходе которого были успешно отработаны задачи обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии", - заключил президент.