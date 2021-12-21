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Шойгу заявил, что исправность авиатехники в войсках РФ поддерживается на уровне 83%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Контракты жизненного цикла позволяют поддерживать исправность авиатехники в российских войсках на уровне 83%. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Условиями данных контрактов (контрактов жизненного цикла - прим. ТАСС) предусматривается обслуживание 100% находящихся в эксплуатации самолетов и вертолетов. Это позволило поддерживать исправность авиатехники на уровне не ниже 83%, что более чем в два раза превышает показатели 2012 года", - сказал Шойгу.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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