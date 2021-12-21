Численность военнослужащих по контракту в России вдвое превысила количество призывников

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Укомплектованность Вооруженных сил РФ составляет 91%. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Укомплектованность Вооруженных сил составляет 91%", - сказал Шойгу. По его словам, при этом укомплектованность офицерских должностей превысила 96%. "В этом году в войска дополнительно направлены 13 тыс. офицеров", - сообщил Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что численность военнослужащих по контракту вдвое превысила количество призывников, при этом 67% из них имеют высшее или среднее профессиональное образование. "В целом демографический провал предыдущих лет преодолен", - сказал Шойгу.

На сегодня боевой опыт имеет весь командный состав Сухопутных войск, 92% летного состава, 58% специалистов ПВО, 62% - ВМФ, подытожил министр.

По словам Шойгу, решена многолетняя хроническая проблема с постоянным жильем. "С 2018 года военнослужащие его получают в плановом порядке. В этом году постоянным жильем обеспечены свыше 19,5 тыс. человек. Не снижаются темпы предоставления служебного жилья - в текущем году квартиры получили 35 тыс. человек, компенсация за поднаем жилья выплачена более чем 64 тыс. военнослужащих", - сказал Шойгу.

"Абсолютное большинство военнослужащих поддерживает деятельность государства в сфере обороны и доверяет руководству страны", - подытожил глава Минобороны.