Шойгу: Россия наращивает боевые возможности Единой космической системы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия совершенствует возможности и технологии управления Единой космической системы (ЕКС), запущен пятый космический аппарат "Купол". Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Наращиваются боевые возможности и технологии управления Единой космической системы. Запущен пятый космический аппарат "Купол", - сказал Шойгу.

По его словам, выполнено строительство Западного модернизированного командного пункта ЕКС. "Завершено строительство Западного модернизированного командного пункта ЕКС с передачей его в опытную эксплуатацию", - отметил глава Минобороны.