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Шойгу заявил, что ВС России выполнили все задачи, определенные на 2021 год

Вооруженные силы РФ выполнили все задачи, определенные на 2021 год - Шойгу.

Сухопутные войска России получили более 2,4 тыс. образцов техники
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