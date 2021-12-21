Шойгу заявил, что боевые возможности Вооруженных сил РФ возросли на 12,8%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ выполнили все задачи, определенные на 2021 год, их боевые возможности выросли. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Все задачи, определенные на 2021 год, вооруженными силами выполнены. Их боевые возможности возросли на 12,8%", - заявил Шойгу.

По словам министра обороны, обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны.

"В соответствии с вашими поручениями (президента РФ Владимира Путина - прим. ТАСС) в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие вооруженных сил и повышение их боевых возможностей", - подчеркнул Шойгу.