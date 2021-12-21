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РВСН получат в 2022 году более 20 пусковых установок с МБР "Ярс", "Авангард" и "Сармат"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 20 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) "Ярс", "Авангард" и "Сармат" будет поставлено в 2022 году на боевое дежурство РВСН. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Приоритетные задачи 2022 года. По перевооружению: поставить на боевое дежурство в ракетных войсках стратегического назначения 21 пусковую установку с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат", - заявил Шойгу.

По словам главы Минобороны, в авиационные стратегические ядерные силы поставить два стратегических ракетоносца Ту-160М, также планируется принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов", в ВКС - пять дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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