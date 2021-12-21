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На новых атомных подлодках "Князь Олег" и "Новосибирск" подняли военно-морские флаги

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Новые атомные подводные крейсеры "Князь Олег" и "Новосибирск" входят в состав Военно-морского флота РФ. Старт церемонии дал президент РФ Владимир Путин в ходе расширенной коллегии Минобороны.

"Сегодня на атомных подводных лодках "Князь Олег" и "Новосибирск" поднимаются военно-морские флаги, новые ракетоносцы входят в состав Военно-морского флота", - сказал глава государства. Он поблагодарил трудовой коллектив "Севмаша", где были построены две атомные подводные лодки. Путин назвал вооружение подлодок "грозной ударной силой" и напомнил, что "Князь Олег" оснащен баллистическими ракетами "Булава", а многоцелевой подводный крейсер "Новосибирск" - крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" и способен не только эффективно бороться с морскими целями, но и наносить высокоточные удары по наземным объектам.

В ближайшее время, по словам главы государства, "Князь Олег" и "Новосибирск" пополнят состав Тихоокеанского флота, "заметно повысят его боевой потенциал, будут обеспечивать безопасность России, надежную защиту наших национальных интересов в Мировом океане".

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