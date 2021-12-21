Дворников: ЮВО повысил свой потенциал за счет создания новых дивизий и воинских частей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Южный военный округ (ЮВО) заметно повысил боевой потенциал за счет создания новых дивизий и воинских частей, заявил командующий войсками ЮВО Александр Дворников журналистам во вторник в ходе итоговой коллегии Министерства обороны РФ.

"Боевой потенциал Южного военного округа и прежде был достаточно внушительным. Но в настоящее время он заметно возрос благодаря формированию новых соединений и воинских частей", - сказал Дворников.

По его словам, "в составе 58-й общевойсковой армии воссоздана 19-я мотострелковая дивизия, 8-я общевойсковая армия усилена ракетной и артиллерийской бригадами. К занятиям по боевой подготовке приступили воинские части вновь сформированной 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, 49-ю общевойсковую армию пополнили части радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты".