Сухопутные войска получили около 2,5 тыс. различных вооружений в 2021 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сухопутные войска (СВ) в 2021 году получили около 2,5 тыс. единиц различных вооружений, сообщил главком СВ Олег Салюков журналистам во вторник в ходе итоговой коллегии Министерства обороны РФ.

"В этом году в соединения и воинские части поступило порядка 2,5 тыс. новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники", - сказал Салюков.

Он уточнил, что в мотострелковые и танковые подразделения поступают современные танки Т-72БЗМ, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, модернизированная техника, в том числе танки Т-90М, боевые машины БМП-2 с боевым отделением "Бережок".

"Для войсковой ПВО закупаются современные зенитные ракетные комплексы "Бук-МЗ", "Тор-М2" и арктический "Тор-М2-ДТ", новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", - сообщил главком.

В артиллерийские соединения и воинские части - современные реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", модернизированные самоходные гаубицы "Мста-С", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С".

При этом главком СВ отметил, что "огромное внимание уделено и качественной подготовке командиров и специалистов в эксплуатации и эффективном боевом применении современной техники".

"Вузы Сухопутных войск обеспечивают полную потребность офицерских кадров, а учебные центры и окружные учебные центры готовят младших специалистов более чем по 50 специальностям современных образцов вооружения, военной и специальной техники. Отмечу, что в этом году в учебных центрах, подчиненных Главному командованию Сухопутных войск, подготовлено свыше 5 000 младших специалистов", - резюмировал Салюков.