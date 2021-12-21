Шойгу показал Путину новейшую систему, помогавшую бойцам наводить удары в Сирии

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу продемонстрировал президенту России Владимиру Путину новейший элемент ЕСУ ТЗ [Единая система управления тактического звена], помогавший российским военнослужащим в Сирии наводить удары на цели. Кадры осмотра выставки, которая была организована в рамках расширенного заседания коллегии военного ведомства, были распространены видеоагентством Ruptly.

"Это тоже элемент ЕСУ ТЗ. У него все управление здесь [на запястье]. Есть ночное видение, координаты [целеуказание]. Очень эффективно использовали в Сирии для целеуказания", - продемонстрировал изделие президенту министр обороны.

По его словам, автоматизированные системы управления и связи уже интегрируются во все звенья управления, вплоть до отдельного бойца. "У нас сейчас связь во всех звеньях", - заявил Шойгу.

Головным разработчиком ЕСУ ТЗ является концерн "Созвездие", входящий в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех". Единая система управления позволяет каждой боевой машине, подразделению, средству разведки передавать данные о выявленных целях и другую информацию всем прочим участникам ЕСУ ТЗ, в том числе на более высокие звенья управления.