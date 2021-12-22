Арсенал-2021. Чем в этом году пополнилась российская армия

Ядерный щит страны
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, уровень современности ядерной триады России доведен до высочайшего показателя и составил 89,1%.
По словам Сергея Шойгу, возможности военно-воздушного и военно-морского компонентов ядерной триады также совершенствуются. Авиационные стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС.
В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А", вооруженный баллистическими ракетами "Булава".
Сухопутные войска
Сухопутные войска России в 2021 году получили свыше 2,4 тыс. образцов техники, среди которых более 240 современных и модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" разработки концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе госкорпорации "Ростех"). У "Прорыва" новая башня, которая отличается от серийной, а также более мощный двигатель и ряд других новинок.
В мотострелковые подразделения поставляются боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и модернизированные боевые машин БМП-2 с боевым отделением "Бережок".
Продолжается переход на современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) семейства "Торнадо", которые заменяют "Смерчи", устаревшие "Ураганы" и "Грады". В настоящее время семейство "Торнадо" состоит из двух систем: 122-миллиметровой РСЗО "Торнадо-Г" и 300-миллиметровой РСЗО "Торнадо-С". "Принятые на вооружение системы зарекомендовали себя как высокоэффективное и надежное оружие, отвечающее самым современным требованиям", — отмечал ранее в интервью ТАСС генеральный директор НПО "Сплав" им. А.Н. Ганичева (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Смирнов.
"АО "Уралтрансмаш" в рамках выполнения гособоронзаказа завершило поставку в войска 203-миллиметровых модернизированных самоходных пушек 2С7М "Малка" (вариант самоходной пушки 2С7 "Пион", разработанной в 1980-х годах). По данным производителя, основное предназначение самоходной артиллерийской установки — поражение важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.
Также в этом году "Уралтрансмаш" изготовил и поставил в Минобороны новые самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С". По данным пресс-службы госкорпорации "Ростех", это современная боевая машина, во время разработки которой особое внимание уделялось улучшению тактико-технических характеристик и увеличению надежности установки.
Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в этом году передал Министерству обороны России еще один комплекс автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений 1В198. Комплекс, разработчиком и производителем которого является АО "ВНИИ "Сигнал", позволяет выполнять огневые задачи, совершать противоогневые маневры и в кратчайшее время определять и поражать цель последовательно с двух и более огневых позиций с точностью до 10 м.
В конце ноября группа компаний "Калашников" поставила Министерству обороны России партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10М3".
По данным концерна "Калашников", ракета 9М333 предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет. У головки самонаведения ЗУР три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый. Ракета способна поражать цели на расстоянии до 5 тыс. м, при этом скорость целей может достигать 679 м/с, а высота полета — от 10 до 3,5 тыс. м.
Воздушно-космические силы (ВКС)
По словам Сергея Шойгу, в 2021 году в ВКС поставлен 151 образец новой и модернизированной авиационной техники.
Свыше 30 образцов вооружения, включая зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и С-350 "Витязь", получили войска ПВО-ПРО. Сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31ИК с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
12 марта российские ВКС получили первые истребители МиГ-35С. По словам генерального директора РСК "МиГ" Ильи Тарасенко, новый многофункциональный самолет может решать задачи по разведке, патрулированию, поражению наземных и надводных целей на больших расстояниях, способен вести действия в конфликтах высокой интенсивности. Это самостоятельная машина, которая в меньшей степени зависит от наземных служб и способна на эффективное сетевое взаимодействие. МиГ-35 соответствует стандартам XXI века по надежности, ремонту и обновлениям.
В начале февраля 2021 года, как сообщала пресс-служба Минобороны России, в полк армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области поставлено семь новых боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор". По оценкам специалистов, машина имеет лучшие аэродинамические характеристики и менее заметна для радаров. Повысились ее скоростные и маневренные возможности.
По словам Сергея Шойгу, в 2021 году завершились испытания БЛА "Альтиус-РУ" — тяжелого беспилотника большой дальности и продолжительности полета. Он способен нести различную полезную нагрузку, в том числе и комплекс вооружения.
Кроме того, Россия совершенствует возможности и технологии управления Единой космической системой (ЕКС), одним из элементов которой является запущенный в этом году пятый космический аппарат (КА) "Купол". Его главная функция — предупреждение о ракетном нападении.
Пополнение флота
В 2021 году ВМФ России были переданы три подводные лодки, четыре надводных корабля, три береговых ракетных комплекса, десять боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения, а также три береговых ракетных комплекса.
21 декабря в состав ВМФ России вошли атомные ракетные крейсеры "Князь Олег" и "Новосибирск" — корабли серий "Ясень-М" и "Борей-А". В церемонии передачи их Военно-морскому флоту по видеосвязи в Национальном центре управления обороной принял участие президент России Владимир Путин.
"Князь Олег" и "Новосибирск" стали 135-й и 136-й атомными подводными лодками, построенными на стапелях "Севмаша".
"Досрочно завершено строительство большой дизельной подводной лодки "Магадан" и базового тральщика "Георгий Курбатов", — отметил накануне на расширенном заседании коллегии Минобороны Сергей Шойгу. На Северном флоте 7 мая 2021 года был торжественно поднят флаг над головным атомным подводным крейсером "Казань".
Другая техника
Воздушно-десантные войска России в 2021 году получили около 500 единиц новой и модернизированной техники, а также 13 тыс. комплектов средств десантирования и парашютных систем.
В Арктике, по данным Минобороны, созданы новые военные базы. Также идет реконструкция пяти аэродромов региона.
По словам Сергея Шойгу, России по оснащенности армии удалось выйти на первое место в мире. При этом сохраняется финансовый ресурс, более 258 млрд рублей, который будет направлен на поставку высокоточных средств поражения. К 2026 году число носителей высокоточного оружия большой дальности увеличится на 30%, а крылатых ракет различных видов базирования — в два раза.
Василий Кучушев