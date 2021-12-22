В России численность контрактников более чем в два раза превышает количество призывников

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы России укомплектованы военнослужащими по контракту почти на 100%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду.

"Продолжаем формировать профессиональную армию. Сегодня укомплектованность офицерскими кадрами доведена до 96%, а военнослужащими по контракту других составов - до 99,4%. Их численность более чем в два раза превышает количество призывников", - сказал Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при министерстве обороны РФ.

Он также отметил, что успешно решаются социальные вопросы военнослужащих и членов их семей.

"В этом году денежное довольствие проиндексировано на 3,7%. В следующем году планируется повысить его ещё на 4%. Выполнены обязательства по жилью в отношении почти 111 тысяч военнослужащих", - сказал министр.