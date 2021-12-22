Шойгу заявил, что ВС РФ являются гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российская группировка войск, дислоцированная на территории Сирии, является гарантом сохранения мира в этой стране, как и личный состав Вооруженных сил РФ в Нагорном Карабахе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду.

"Более года российские миротворцы обеспечивают условия для налаживания мирной жизни в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, содействуют восстановлению отношений между Азербайджаном и Арменией. На данный момент не допущено ни одного серьезного инцидента. Также российская группировка войск по-прежнему выступает гарантом сохранения мира в Сирии", - сказал министр на пленарном заседании Общественного совета при военном ведомстве РФ.

Он, в частности, сообщил, что в Сирии с начала года российскими военнослужащими проведено 348 гуманитарных акций, роздано более 650 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.