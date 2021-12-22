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Военнослужащие РФ с начала года обнаружили останки 783 погибших во время ВОВ

Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, состоялось 30 поисковых экспедиций

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие с начала года провели 30 поисковых операций по установлению мест гибели защитников Отечества, павших в годы Великой Отечественной войны. Обнаружены останки 783 человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В рамках работы по увековечению памяти погибших защитников Отечества состоялось 30 поисковых экспедиций, обнаружены останки 783 воинов", - сказал Шойгу, выступая в среду на пленарном заседании Общественного совета при Министерстве обороны РФ.

Он отметил, что в этом году проведен ряд масштабных мероприятий военно-патриотической направленности, в том числе посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Организовали всероссийскую мемориальную акцию "Диктант Победы" и восхождение представителей Минобороны [РФ] и Русского географического общества на западную вершину горы Эльбрус, где на высоте 5 642 м были установлены флаги министерства обороны, РГО и Национального центра управления обороной", - сказал министр. Он добавил, что в этом году также был проведен парад на Красной площади и Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

Шойгу отметил, что передвижную экспозицию РГО и выставки, организованные в 19 городах страны к знаменательным датам ВС РФ, посетили более 130 тыс. человек.

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