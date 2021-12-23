Истребительная авиация России провела учения в небе над Арменией

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Экипажи истребителей МиГ-29 российской авиабазы Эребуни в ходе учений перехватили цели условного противника в небе над Арменией. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Экипажи истребителей МиГ-29 авиационной военной базы ЮВО Эребуни, дислоцированной в Армении, перехватили воздушные цели условного противника в ходе учебно-тренировочных полетов", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что перехваченные цели имитировали самолеты противника.

В составе авиационных пар военные летчики выполнили элементы простого и сложного пилотажа в горах в сложных метеорологических условиях. Военнослужащие также отработали принудительную посадку самолетов-нарушителей.

В 2021 году летчики авиабазы на истребителях МиГ-29 совершили более 1,2 тыс. учебных и учебно-боевых вылетов с практическим применением штатного вооружения на тактических учениях и в ходе несения боевого дежурства, отметили в пресс-службе.

Про авиабазу

После распада СССР Российская Федерация и Республика Армения 21 августа 1992 года подписали договор о размещении российских войск на территории Армении. 1 сентября 1994 года была образована российская 102-я военная база с подразделениями в Гюмри и Эребуни. Арендная плата с России за размещение базы на территории Армении не взимается. Правовой статус базы - межгосударственный договор с автоматическим продлением. Нынешний срок действия договора - до 2044 года. Численность военнослужащих 102-й базы - около 5 тыс. человек.

Российская военная база в Армении находится в подчинении Южного военного округа РФ. Она является единственной российской базой в Закавказье и входит в состав Объединенной группировки войск России и Армении. База обеспечивает сохранность границ СНГ, а также интересы России в регионе. Авиационная группировка базы размещена на аэродроме Эребуни под Ереваном. Первоначально на ней с 1995 года располагалась 426-я авиационная группа, к которой в ноябре 1998 года добавилась 520-я авиационная комендатура. В это же время на базу из РФ были передислоцированы многоцелевые истребители МиГ-29. В июле 2001 года из размещенных на аэродроме Эребуни авиационных частей была сформирована 3624-я авиационная база. Имеющееся и плановое авиаоснащение: истребители МиГ-29, модернизированные МиГ-29С, учебно-боевые МиГ-29УБ, многоцелевые Су-30СМ, транспортные вертолеты Ми-8МТ и ударно-штурмовые Ми-24П.